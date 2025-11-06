Μάρω Κοντού: Η συγκινητική συνάντηση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στην πρεμιέρα του «Εκείνος κι Εκείνος» (pics)

Μια στιγμή-ορόσημο για το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο εκτυλίχθηκε το βράδυ της επίσημης πρεμιέρας της παράστασης «Εκείνος κι Εκείνος» στο Θέατρο «Αργώ». Η συνάντηση της Μάρως Κοντού και του Γιώργου Κωνσταντίνου, προκάλεσε δικαίως ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.

Οι δύο εμβληματικοί ηθοποιοί, αμφότεροι γεννημένοι το 1934 (δηλαδή σε ηλικία 91 ετών), απέδειξαν ότι παραμένουν αγήραοι και ενεργοί, με τη λάμψη και τη ζωντάνια τους να φωτίζουν τον περίγυρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στη θεατρική μεταφορά του κλασικού έργου, ενώ η Μάρω Κοντού βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα για να τον τιμήσει με την παρουσία της.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης πρεμιέρας, ο φωτογραφικός φακός «αιχμαλώτισε» τη συγκλονιστική και τρυφερή στιγμή των δύο συναδέλφων.

Η Μάρω Κοντού πλησίασε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον αγκάλιασε και τον φίλησε θερμά, μη μπορώντας να κρύψει τον θαυμασμό της. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμησή της προς το πρόσωπό του με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο» τρεις φορές, κάθε φορά με διαφορετικό ύφος και ένταση.

Η πρεμιέρα της παράστασης, στην οποία εκτός του Γιώργου Κωνσταντίνου πρωταγωνιστούν οι Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Σταρόβας και Σοφία Μανωλάκου, προσέλκυσε πλήθος κόσμου από τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσα στους θεατές που έδωσαν το «παρών» ήταν πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μάλιστα συνομίλησε με τον Δημήτρη Σταρόβα.

Στο Θέατρο «Αργώ» βρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος συνομίλησε με μέλη του καστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ