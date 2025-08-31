Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης – Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon

Ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση και να συμμετάσχει στο Exathlon μετά από μία πολύ επιτυχημένη πορεία στο Survivor. Πρόκειται για έναν παίκτη που κατάφερε να φτάσει πολύ μακριά στο Survivor τόσο λόγω της άριστης φυσικής του κατάστασης όσο και λόγω της στρατηγικής του, ενώ αναμφίβολα θα αποτελέσει έναν πολύ δυνατό αντίπαλο μέσα στο παιχνίδι.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Η καταγωγή του είναι από την Κύπρο και συγκεκριμένα την Λευκωσία, την οποία λατρεύει. Όσον αφορά την ημερομηνία της γέννησής του είναι 22 Νοεμβρίου του 1986 και είναι 38 ετών. Η γυμναστική αποτελεί έναν τομέα που ενδιέφερε τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και είχε δείξει ότι έχει κλίση από πολύ μικρή ηλικία κι έτσι τελειώνοντας το σχολείο αποφάσισε να δώσει πανελλήνιες και πέρασε στην γυμναστική ακαδημία. Έτσι, φοίτησε στα ΤΕΦΑΑ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο αποφοίτησε λίγο αργότερα και πήρε το πτυχίο του.

Η ενασχόληση με την τηλεόραση

Μετά από την συμμετοχή στο Survivor ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης δέχθηκε αρκετές προτάσεις όσον αφορά τηλεοπτικά πρότζεκτ. Έτσι, συμμετείχε το 2020 στο J2US έχοντας ως coach την Άσπα Τσίνα, ωστόσο η τραγουδίστρια αποχώρησε λόγω προβλήματος υγείας. Στην θέση της βρέθηκε ο Γιώργος Λιβάνης με τον οποίο η χημεία ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν μαζί στην σκηνή και κάθε εβδομάδα κατάφερνε να αποσπά πολύ υψηλές βαθμολογίες. Τελικά, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, κατακτώντας την δεύτερη θέση.

Από το 2022 έως και το 2023 βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης ταξιδιωτικής εκπομπής στο OPEN με τίτλο “Passenger”. O Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη μετέφερε το τηλεοπτικό κοινό σε διάφορα μέρη του κόσμου, ωστόσο η εκπομπή του δεν συνεχίστηκε.

Η προσωπική ζωή

Γενικότερα ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ΜΜΕ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, κατά την διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor All Star το 2023. Ειδικότερα φημολογούνταν ότι είχε σχέση με την Ελευθερία Ελευθερίου, ενώ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού φάνηκε να έρχεται πολύ κοντά με την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα.