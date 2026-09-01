Μαρίνα Σταυράκη: Οι ευχές στον γιο της Αλέξανδρο και το μήνυμα με νόημα για τη γονεϊκότητα

Η Μαρίνα Σταυράκη θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον γιο της, Αλέξανδρο Πατούλη, για την ονομαστική του γιορτή, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα προσωπικές στιγμές μαζί του.

Με αφορμή τη γιορτή του Αλέξανδρου, η Μαρίνα Σταυράκη έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ευχαριστώντας όλους όσοι έστειλαν τις ευχές τους στον γιο της.

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Η ίδια εξήγησε πως βασική της προτεραιότητα είναι να προστατεύει την ιδιωτικότητά του. Στη συνέχεια, όμως, η ανάρτησή της πήρε έναν πιο αιχμηρό τόνο, καθώς αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ουσιαστική γονεϊκή παρουσία.

Όπως σημείωσε, ένας γονιός δεν χρειάζεται να δημοσιοποιεί στιγμές με το παιδί του προκειμένου να αποδεικνύει ότι βρίσκεται πραγματικά δίπλα του. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η ουσιαστική παρουσία φαίνεται στην καθημερινότητα και στις ανάγκες του παιδιού.

«Η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο της ανάρτησής της τόνισε πως τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο προσωπικής προβολής.

Χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, η Μαρίνα Σταυράκη έκανε λόγο για γονείς που μπορεί να είναι λιγότερο ορατοί στα social media, αλλά ουσιαστικά παρόντες στη ζωή των παιδιών τους.

Κλείνοντας, άφησε στην άκρη τις πιο αιχμηρές αναφορές και απευθύνθηκε στον γιο της με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, ευχόμενη να έχει υγεία, δύναμη και ανθρώπους δίπλα του που τον αγαπούν πραγματικά.

«Αλέξανδρέ μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσεις να προχωράς, να ονειρεύεσαι, να δημιουργείς και να γίνεσαι κάθε μέρα ο άνθρωπος που θέλεις εσύ να είσαι», έγραψε μεταξύ άλλων.

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Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με τις ευχές της για την ονομαστική γιορτή του γιου της: «Χρόνια σου πολλά, αγόρι μου! Να σε χαιρόμαστε!».