Η Μαρία Ναυπλιώτου είναι μία από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες ηθοποιούς, έχοντας διαγράψει μια σπουδαία πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η ίδια έχει αναφερθεί δημόσια στους λόγους που δεν απέκτησε παιδιά, ενώ παράλληλα έχει μοιραστεί πολλές φορές τις συνήθειες που τη βοηθούν να διατηρεί τη σιλουέτα της.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Μαρία Ναυπλιώτου γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1969 στην Αθήνα, όπου μεγάλωσε και κατοικεί μέχρι σήμερα.

Με καταγωγή από την Κρήτη και τη Νάξο, η δημοφιλής ηθοποιός έχει αναφέρει πολλές φορές σε συνεντεύξεις της ότι οι ρίζες της αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής της ταυτότητας.

Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από τον χορό, ο οποίος αποτέλεσε και το αντικείμενο των πρώτων της σπουδών.

Αρχικά φοίτησε στη σχολή της Ροδόπης Κούβαρη και στη συνέχεια σπούδασε στην Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ραλλούς Μάνου, από όπου και αποφοίτησε. Εργάστηκε επαγγελματικά ως χορεύτρια για αρκετά χρόνια, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις και ομάδες χορού, πριν την κερδίσει οριστικά η υποκριτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετάβασή της στο θέατρο έγινε με τρόπο που ανέδειξε το πηγαίο ταλέντο της, καθώς, παρά την αρχική της ενασχόληση με τον χορό, κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη της επαφή με την υποκριτική έγινε το 1993 μέσα από την ταινία μικρού μήκους «Από δω και πέρα» της Μαρίας Ντούζα. Στη συνέχεια, από το 1996 έως το 1998, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη δραματική σχολή του Γιώργου Κιμούλη.

Το καλοκαίρι του 1999 έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο, ερμηνεύοντας την Αντιγόνη στις «Φοίνισσες» του Ευριπίδη. Η παράσταση είχε ανέβει από το Κ.Θ.Β.Ε. σε σκηνοθεσία του Νίκου Χουρμουζιάδη, σηματοδοτώντας την πρώτη της επαφή με το αρχαίο δράμα.

Από τότε, έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στο Εθνικό Θέατρο, ενώ έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, όπως το Κρατικό Βραβείο Κινηματογράφου Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Η ψυχή στο στόμα» του Γιάννη Οικονομίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος που δεν έκανε ποτέ παιδιά

Η Μαρία Ναυπλιώτου έχει αναφέρει σε πολλές συνεντεύξεις της πως η απόφαση να μην αποκτήσει παιδιά ήταν απολύτως συνειδητή και όχι αποτέλεσμα ατυχών συγκυριών.

Όπως έχει εξηγήσει, η μητρότητα δεν υπήρξε ποτέ για εκείνη μια εσωτερική ανάγκη ή ένας σκοπός που ένιωθε ότι έπρεπε να εκπληρώσει για να ολοκληρωθεί ως γυναίκα. Αντίθετα, επέλεξε να διοχετεύσει την ενέργεια και την αγάπη της στην τέχνη της και στις προσωπικές της σχέσεις, χωρίς να νιώθει το κενό μιας τέτοιας έλλειψης.

«Ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση. Η υιοθεσία ενός παιδιού εξαρτάται από πολλά. Δεν θα επέλεγα να υιοθετήσω ένα παιδί μόνη μου. Αν σε 10 χρόνια βρίσκομαι σε μια τέτοια σχέση που μπορώ να προσφέρω σε ένα παιδί μια οικογένεια, δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά νομίζω ότι τις επιλογές μου τις έχω κάνει», έχει εξομολογηθεί η ηθοποιός.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι αυτή η στάση της πηγάζει από μια βαθιά αυτογνωσία και την επιθυμία της να είναι “πρωταγωνίστρια της ζωής της” με τους δικούς της όρους, μακριά από κοινωνικές πιέσεις.

Το μυστικό για να διατηρεί την σιλουέτα της

Η Μαρία Ναυπλιώτου έχει παραδεχτεί πως η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της και η ίδια φροντίζει να γυμνάζεται καθημερινά, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα, δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα του ύπνου, θεωρώντας τον απαραίτητο για την αναζωογόνηση του οργανισμού της.

«Φροντίζω τον εαυτό μου. Μου αρέσει η εικόνα που βλέπω στον καθρέφτη να με ικανοποιεί. Προσέχω τι τρώω, θα βρω λίγο χρόνο να κάνω γυμναστική, όσο πιεσμένο κι αν είναι το πρόγραμμά μου, προσπαθώ να κοιμάμαι αρκετές ώρες… Αλλά νομίζω πως αυτό που αποκαλούμε “ομορφιά” έχει περισσότερο να κάνει με το τι εκπέμπουμε», έχει δηλώσει η ηθοποιός.

Όσον αφορά τη διατροφή της, η ηθοποιός ακολουθεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, αν και έχει μοιραστεί χιουμοριστικά περιστατικά από το παρελθόν, όπως την εποχή που έτρωγε μόνο καρπούζι για να διατηρήσει το βάρος της.

«Εγώ δεν ξέρω πώς την γλίτωσα, δεν έπαθα ούτε ανορεξία ούτε βουλιμία, αλλά όντως υπήρχαν εποχές που ένα καλοκαίρι ας πούμε έτρωγα μόνο καρπούζι προκειμένου να μείνω στα κιλά μου. Φυσικά μετά κατεβάζαμε τα ψυγεία από την στέρηση», έχει αποκαλύψει.

Η σπουδαία πορεία της στο θέατρο

Η θεατρική διαδρομή της Μαρίας Ναυπλιώτου χαρακτηρίζεται από μια σταθερή ανοδική πορεία, η οποία την καθιέρωσε ως μία από τις πιο επιβλητικές «τραγωδούς» της γενιάς της.

Έχει ερμηνεύσει εμβληματικούς ρόλους στην Επίδαυρο, όπως την Αντιγόνη στις «Φοίνισσες» και τη Μήδεια υπό τη σκηνοθεσία του Φρανκ Κάστορφ, ενώ το 2024 ενσάρκωσε την Κλυταιμνήστρα στην «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ορόσημο στην καριέρα της αποτέλεσε η παράσταση «Master Class», όπου ενσάρκωσε τη Μαρία Κάλλας.

Η ερμηνεία της υμνήθηκε από κοινό και κριτικούς για την ακρίβεια και το βάθος της, οδηγώντας σε εκατοντάδες συνεχή sold-out και χαρίζοντάς της το Α’ Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η ικανότητά της να μεταμορφώνεται σε ισχυρές αλλά ταυτόχρονα και σε εύθραυστες προσωπικότητες επιβεβαιώθηκε και σε άλλες μεγάλες παραγωγές, όπως η «Φιλουμένα Μαρτουράνο» και το πιο πρόσφατο «Ακρωτήρι».

Η πορεία της αποδεικνύει πως η επιτυχία της δεν βασίστηκε μόνο στην ομορφιά της, αλλά χάρη στη συνεχή προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο ποιοτικό θέατρο.