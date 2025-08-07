Μαρία Ναυπλιώτου: Διακοπές στην Χίο για την ηθοποιό – Οι ανέμελες πόζες της στην θάλασσα (pics)

Η Μαρία Ναυπλιώτου έκανε μια ευχάριστη έκπληξη στους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Χίο. Παρόλο που η προσωπική της ζωή μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα που αποπνέουν απόλυτη χαλάρωση και φυσική ομορφιά.

Στις φωτογραφίες, η Μαρία Ναυπλιώτου φαίνεται να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές στη θάλασσα, φορώντας ένα απλό μαύρο μπικίνι. Οι πόζες της αναδεικνύουν την κομψότητά της, ενώ η πρόσφατη αλλαγή στα μαλλιά της, με το καρέ κούρεμα, της ταιριάζει απόλυτα.

Εκτός από τις δικές της πόζες, η ηθοποιός ανάρτησε και φωτογραφίες από τα μαγευτικά τοπία της Χίου, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια λεζάντα που περιγράφει την εμπειρία της: «Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, γέλια… Παραλίες ανέγγιχτες. Ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να κοιτάς. Γεμάτα μυρωδιές. Μέρες που κυλούν αργά! Η Χίος τα έχει όλα».

Δείτε τις φωτογραφίες:

@marianafpliotou / Instagram