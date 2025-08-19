Μαρία Λεκάκη: Αποθεώνεται στην Αμοργό – Η φωτογραφία με μαγιό που «έριξε» το Instagram (pic)

Η Μαρία Λεκάκη κατάφερε να κλέψει την παράσταση με μια φωτογραφία από τις διακοπές της στην Αμοργό. Η ηθοποιός, στα 55 της χρόνια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σπάνιο στιγμιότυπο που την δείχνει να ποζάρει με ολόσωμο μαύρο μαγιό, χωρίς ίχνος ρετούς ή φίλτρων.

Η ανάρτηση της Μαρίας Λεκάκη προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού και θετικών σχολίων. Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να την αποθεώσουν, με τα σχόλια να είναι μόνο κολακευτικά, όπως «Θεάρα… Υπέροχα πόδια» και «Έλα μωρέ Λεκάκη είδωλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μαρία Λεκάκη: Δείτε σπάνια φωτογραφία της κόρης της με μαγιό στις Σεϋχέλλες – Η ομοιότητά τους

Το μυστικό της ομορφιάς και η σχέση με τον χρόνο

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, όταν είχε ερωτηθεί για το μυστικό της ομορφιάς της και τη σχέση της με τον χρόνο, η Μαρία Λεκάκη είχε απαντήσει με χιούμορ και σοφία: «Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στης καρδιάς τα βάθη!».

Επιπλέον, είχε αποκαλύψει πως δεν τη φοβίζουν οι αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, δείχνοντας την αποδοχή και την αγάπη για την ίδια της την εικόνα. Η ίδια είχε αναφέρει επίσης ότι συνήθως ζητάει να δει τις φωτογραφίες που βγάζει με θαυμαστές της, για να είναι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα είναι όμορφο.

Δείτε την φωτογραφία: