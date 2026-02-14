Μαρία Ιωαννίδου – Το βιογραφικό της ηθοποιού και χορεύτριας

Η Μαρία Ιωαννίδου είναι ηθοποιός και χορεύτρια που ξεκίνησε την καριέρα της από μικρή ηλικία και έχει χαράξει την δική της πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές ταινίες.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηλικία της

Πολλές φορές έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ η πραγματική ηλικία της, καθώς οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι είναι γεννημένη στις 10 Απριλίου του 1943, γεγονός που η ίδια αναφέρει ότι δεν είναι σωστό. Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Ιωαννίδου είχε αναφέρει: “Στην ψυχή μου αισθάνομαι 15. Αυτό μου έχει κάνει και ζημιά. Έχω χάσει όλα μου τα λεφτά, είμαι μια φτωχή, διότι εμπιστευόμουν… τώρα είναι αργά γιατί τα έχασα… Τι σχέση έχω εγώ καλέ με τα 80 και τα 75; Καμία σχέση, δεν το βλέπετε; Με κρύβει ο χρόνος, μου κρύβει χρόνια. Μπορώ να είμαι και 50, δεν έχει σημασία η ηλικία, έχει σημασία το πώς φαίνομαι”.

Ο γάμος με τον Βαγγέλη Σειληνό

Γενικότερα η Μαρία Ιωαννίδου έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, γι αυτό και είναι γνωστό ότι έχει κάνει δύο γάμους με πολύ γνωστούς Έλληνες. Ειδικότερα, ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο Βαγγέλης Σειληνός με τον οποίο ωστόσο δεν παρέμειναν ζευγάρι για πολλά χρόνια.

«Ο Βαγγέλης Σειληνός ήρθε και με ζήτησε. Με πίεζε, έλεγε “ή θα έρθεις να σε κάνω παρτενέρ μου ή αλλιώς δεν έχει”. Την πρώτη νύχτα του γάμου έκλαιγα γοερά και με έστειλε σπίτι μου. Με ζήλευε πάρα πολύ και μετά, ζήλεψε και τον Φρέντυ Γερμανό που μπήκε στη ζωή μου. Μου είχε δώσει ένα δυνατό χαστούκι, πόνεσε. Μου είπε ότι θα με σταματήσει από παρτενέρ του, αλλά τελικά τον σταμάτησα εγώ. Δεν μου μιλούσε επάνω στη σκηνή. Μια φορά με έσκασε κάτω επίτηδες, σε ένα ακροβατικό», είχε αναφέρει η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή “HappyDay”.

Ο γάμος με τον Φρέντυ Γερμανό

Η Μαρία Ιωαννίδου και ο Φρέντυ Γερμανός υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 20 χρόνια, από το 1979 έως το 1999 που ο δημοσιογράφος και δημοσιογράφος έφυγε από την ζωή. Έτσι, γι αυτά τα χρόνια υπήρξε θετή της κόρη και η Ναταλία Γερμανού. Γενικότερα, σε κάθε της συνέντευξη μιλά με λόγια αγάπης για εκείνον.

Μιλώντας στο περιοδικό “Λοιπόν” η Μαρία Ιωαννίδου είχε αποκαλύψει: “Ο Φρέντυ ήταν για μένα όλη μου η οικογένεια, ο πατέρας, ο σύντροφος, ο συγγενής μου, τα πάντα. Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ούτε 65 χρονών δεν ήταν. Για μένα ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη, αλλά πάλευα πολύ δυνατά με την τύχη και την κακοτυχία μου, προσπαθούσα να προχωρήσω παρά τα εμπόδια”.