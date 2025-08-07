Μαρία Ηλιάκη: Φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον σύντροφό της στις διακοπές τους – Δείτε το στιγμιότυπο

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν να αποπνέουν ευτυχία και ηρεμία. Μια πρόσφατη ανάρτηση του γνωστού γυναικολόγου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες likes, καθώς δείχνει το ζευγάρι αγκαλιασμένο σε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή.

Στο στιγμιότυπο, ο πατέρας της κόρης τους έχει γείρει το κεφάλι του στο σώμα της Μαρίας Ηλιάκη με κλειστά μάτια, ενώ εκείνη κοιτάζει χαμογελαστή τον φακό, φορώντας τα γυαλιά ηλίου της. Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, η λιτή αλλά γεμάτη νόημα λέξη «Εμείς», τα λέει όλα για τη δυνατή σχέση που μοιράζονται.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία επτά χρόνια και τον Μάιο του 2021 υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή του ευτυχία.

Η Μαρία Ηλιάκη, σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε εκμυστηρευτεί ότι πριν γνωρίσει τον Στέλιο Μανουσάκη, έκανε πολλά λάθη στην προσωπική της ζωή.

Δείτε το στιγμιότυπο: