Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε καλεσμένος ο Παύλος Γλύξμπουργκ το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, προβαίνοντας σε σπάνιες προσωπικές εξομολογήσεις. Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση του με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, αναπολώντας την πρώτη τους γνωριμία και αναλύοντας τα μυστικά της οικογενειακής τους ευτυχίας.

Η γνωριμία στη Νέα Ορλεάνη και ο αρραβώνας

Ο Παύλος αποκάλυψε πως η σχέση τους μετρά ήδη 30 χρόνια, περιγράφοντας τη στιγμή που τη συνάντησε για πρώτη φορά: «Έτυχε να πάω σε ένα πάρτι στη Νέα Ορλεάνη στο οποίο ήμασταν και οι δύο καλεσμένοι. Την γνώρισα εκεί και έμεινα ξερός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

pavlosgreece / Instagram

Θυμήθηκε, μάλιστα, ένα περιστατικό από την εποχή του αρραβώννα τους, όταν τα media τους ρώτησαν για τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούσαν να αποκτήσουν: «Εγώ είπα τρία και εκείνη είπε πέντε και την κοίταξα… Πέντε είπε και πέντε παιδιά έχουμε. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να έχει κανείς, τα αγαπάω πάρα πολύ».

«Είναι εξαιρετικός άνθρωπος»

Μιλώντας με θερμά λόγια για τη σύζυγό του, ο Παύλος Ντε Γκρες υπογράμμισε τη σημασία των κοινών ιδεών στη δημιουργία μιας σταθερής οικογένειας, τονίζοντας πως τα παιδιά λειτουργούν συνεκτικά.

«Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η σύζυγός μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά, έχει δικιά της εταιρία. Πολύ καλή μητέρα και αφοσιωμένη στα παιδιά της. Έχουμε μια ενωμένη οικογένεια, κάτι που έμαθα και από τους γονείς μου», δήλωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη νέα ζωή της οικογένειας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η προσαρμογή ήταν εύκολη καθώς η αγάπη για τη χώρα υπήρχε ανέκαθεν: «Τους άρεσε πάρα πολύ! Όταν γνώρισα την Μαρί Σαντάλ, είχε φίλους Έλληνες και ερχότανε κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: