Η Μαντόνα ετοιμάζεται νε επιστρέψει στην υποκριτική μετά από 24 ολόκληρα χρόνια και ο κόσμος ανυπομονεί να τη δει ξανά, αυτή την φορά στην μικρή οθόνη. Η διάσημη τραγουδίστρια διάλεξε την κατάλληλη στιγμή για να συμμετέχει στην δεύτερη σεζόν της σειράς του Σεθ Ρόγκεν με τίτλο «The Studio».

Madonna is set to appear in the upcoming second season of Seth Rogen's star-packed satire #TheStudio.⁠ https://t.co/Sc0WKbC3U3 pic.twitter.com/QFyzVhmRJT
March 18, 2026

Αυτή η είδηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την κινηματογραφική της διαδρομή, η οποία είχε διακοπεί απότομα μετά το πολυσυζητημένο «ναυάγιο» της ταινίας «Swept Away» το 2002, την τελευταία φορά που την είδαμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη οθόνη.

Ο ρόλος που είχε υποδυθεί στην ταινία

Στην ταινία, η οποία σκηνοθετήθηκε από τον τότε σύζυγό της, Guy Ritchie, η Μαντόνα υποδύθηκε την Amber Leighton. Η Amber ήταν η επιτομή της αλαζονικής, κακομαθημένης και εξαιρετικά πλούσιας Αμερικανίδας της υψηλής κοινωνίας.

Συνοδεύοντας τον σύζυγό της σε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, η Amber περνούσε τον χρόνο της προσβάλλοντας το πλήρωμα, με κύριο στόχο τον Giuseppe, έναν Ιταλό ναύτη με έντονες κομμουνιστικές πεποιθήσεις.

H αφίσα της ταινίας

Η ερμηνεία της Μαντόνα βασίστηκε σε μια υπερβολή που άγγιζε τα όρια της καρικατούρας. Η Amber ήταν μια γυναίκα που απαιτούσε τα πάντα «εδώ και τώρα», περιφρονώντας οποιονδήποτε θεωρούσε κοινωνικά κατώτερό της.

Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση του ρόλου ήρθε στο δεύτερο μέρος της ταινίας, όταν η Amber και ο Giuseppe κατέληξαν ναυαγοί σε ένα ερημονήσι.

Η Amber, ανίκανη να επιβιώσει χωρίς τις ανέσεις της, αναγκάστηκε να υποταχθεί στον ναύτη, ο οποίος πλέον κατείχε την εξουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Swept Away» ήταν remake της κλασικής ιταλικής ταινίας του 1974 της Lina Wertmüller. Ενώ η πρωτότυπη ταινία ήταν μια βαθιά πολιτική και κοινωνική σάτιρα για την πάλη των τάξεων και των φύλων, η εκδοχή του Ritchie και της Μαντόνα θεωρήθηκε μια ρηχή, σχεδόν εγωκεντρική προσπάθεια προβολής της σταρ.

Η ταινία έχει κερδίσει πέντε Χρυσά Βατόμουρα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Χειρότερου Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μαντόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κριτικοί σχολίασαν ότι η «βασίλισσα της ποπ» δεν μπορούσε να αποβάλει την περσόνα της σταρ για να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα με βάθος. Η έλλειψη χημείας με τον συμπρωταγωνιστή της, Adriano Giannini, έκανε την ερωτική τους έλξη στο νησί να μοιάζει άβολη και μη πειστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, η επιστροφή της στη δεύτερη σεζόν του «The Studio» σηματοδοτεί το τέλος αυτής της μακράς αποχής.

Η συμμετοχή της στη σειρά του Σεθ Ρόγκεν, η οποία σατιρίζει τα παρασκήνια του Χόλιγουντ, μοιάζει με το ιδανικό πλαίσιο για μια σταρ του δικού της βεληνεκούς να τσαλακώσει την εικόνα της με αυτοσαρκασμό.