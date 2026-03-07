Μαντελίν Κλάιν: Φημολογούμενο ειδύλλιο με τον Λούκα Ντόντσιτς – Ο σταρ των Λέικερς αφήνει τη μητέρα των δύο παιδιών του για την γνωστή ηθοποιό

Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά καταγράφεται τις τελευταίες ώρες σε αρκετές γωνίες του ίντερνετ καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η προσωπική ζωή του Λούκα Ντόντσιτς.

Μετά τους 44 πόντους που πέτυχε στην νίκη των Λέικερς επί των Πέισερς το βράδυ της Παρασκευής (6/3) οι φήμες για χωρισμό με την αρραβωνιαστικιά του, Αναμαρία Γκόλτες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν φουντώσει.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαιώνεται από τον Τύπο της Σλοβενίας, ο σταρ των Λέικερς έχει πλέον χωρίσει. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2016, όταν ήταν ακόμη… παιδιά, ενώ, παρότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ (αν και είχαν αρραβωνιαστεί) έχουν αποκτήσει δύο κόρες, με τη δεύτερη να γεννιέται στα τέλη του 2025.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο χωρισμός ήρθε στη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της, ενώ η ίδια επέλεξε να βρίσκεται στη Σλοβενία και όχι στο Λος Άντζελες με την ίδια να διαγράφει τις κοινές φωτογραφίες με τον Σλοβένο σούπερσταρ.

Μάλιστα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο 27χρονος άσος έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει στη ζωή του και φέρεται να είναι σε σχέση με την ηθοποιό Μάντελιν Κλάιν χωρίς βέβαια να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάτι έως τώρα.

H 28χρονη, μοντέλο και ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστήσει στην γνωστή σειρά «Outer Banks» που έγινε μεγάλη επιτυχία στο Netflix και ταινίες όπως το «Glass Onion: A Knives Out Mystery», που έσπασε τα κοντέρ στην πλατφόρμα.