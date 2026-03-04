Αποτελέσματα ΝΒΑ: Με Ντόντσιτς οδηγό, οι Λέικερς έφτασαν στην 3η σερί νίκη τους – Έντουαρτς των 41 πόντων «διέλυσε» τους Γκρίζλις

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Νιού Όρλεανς Πέλικανς με 110-101, στην 3η σερί νίκη τους. ΤρομερόςΛούκα Ντόντσιτς «άγγιξε» το «triple-double», οδηγώντας την ομάδα του.

Ο Σλοβένος σταρ σκόραρε 27 πόντους και είχε 10 ριμπάουντ με 7 ασιστ στην νίκη που τους κρατάει εντός 6αδας στην Δυτική Περιφέρεια. Λεμπρόν Τζέιμς ήταν ο δεύτερος σκόρερ για τους Λέικερς, με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από πλευράς «πελεκάνων», ο Γουίλιαμσον έβαλε 24 πόντους και μαζί με τον Μέρφι που σκόραρε 21 ήταν οι δύο πρώτοι σκόρερ της ομάδας. Πλέον έχουν απομείνει περίπου 20 αγωνιστικές για την λήξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, με την ομάδα του Λος Άντζελες να προσπαθεί να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στην βαθμολογία.

Ο Άντονι Έντουαρτς σκόραρε 41 πόντους στην νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς επί των Μέμφις Γκρίζλις με 117-110. «Στην ζώνη του λυκόφωτος» βρίσκονταν ο Αμερικάνος γκαρντ για άλλη μια φορά, στην 2η «40αρα» του για το 2026. Εκπληκτικός ήταν και ο συμπαίκτης του, Ράντλ, που έκανε «double-double» με 23 πότνους και 11 ριμπάουντ.

Οι «αρκούδες» δεν είχαν καμία ελπίδα κόντρα στην αγωνιστική κατάσταση του Έντουαρτς, φτάνοντας τις 37 ήττες. Αντίθετα, οι «λύκοι» πέρασαν στην 4η θέση της Δύσης με 39 νίκες.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: