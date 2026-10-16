Βίκυ Καγιά: “Υπήρχαν δυο λόγοι σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση, δεν ήθελα ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω”

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι της στο YouTube κι αναφέρθηκε στην απόφασή της να μείνει μακριά από την τηλεόραση, παρά τις επαγγελματικές προτάσεις που συνεχίζει να λαμβάνει. Η παρουσιάστρια και μοντέλο μίλησε ανοιχτά για όσα την οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, αποκαλύπτοντας πτυχές της απόφασής της που μέχρι σήμερα απασχολεί το τηλεοπτικό κοινό.

Έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στην ελληνική τηλεόραση, με συμμετοχές σε δημοφιλή προγράμματα όπως το GNTM και το Shopping Star, η ίδια εξήγησε πως η απομάκρυνσή της από τον χώρο δεν έγινε τυχαία. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια συνειδητή κίνηση, καθώς οι επαγγελματικές συνθήκες είχαν αρχίσει να επηρεάζουν την προσωπική της ζωή και την ψυχική της ισορροπία.

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“Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις και όλα αυτά. Δεν είναι το στυλ μου. Όταν θα γίνει κάτι, αν και εφόσον, το οποίο μου πηγαίνει και όντως μπορεί να γίνει και από τις δύο μεριές, τότε θα το πω. Αλλιώς τι να πω; Τι μου είπαν και τι δεν μου είπαν; Και πώς είπαμε, τι δεν συμφωνήσαμε και τι συμφωνήσαμε; Το βρίσκω λίγο χαζό”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.

“Όχι, όχι μόνη μου δε θα πω. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο λόγοι πολύ σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση και δεν ήθελα – ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Τώρα είμαι σε καλύτερο σημείο. Το έχω ξεπεράσει. Πρώτον, ο προσωπικός μου χρόνος με την οικογένειά μου ήταν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο για μένα, γιατί έδωσα πολύ από την ενέργειά μου, από το πάθος μου και από τη ζωή μου για να χτίσω αυτό το πράγμα που είχα αναλάβει και να το κάνω σωστά. Το GNTM, Shopping Star”, συμπλήρωσε η Βίκυ Καγιά.

“Έδωσα πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το πράγμα, αλλά δευτερευόντως ήταν το κλίμα τοξικό και άδικο και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Και καμία δουλειά και κανένα χρηματικό ποσό και κανένας τηλεοπτικός χρόνος δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκριθεί. Το να χάνεις τον εαυτό σου. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι “ναι, αλλά ρε παιδί μου, άφησες όλο αυτό” και αυτό μπορεί να είναι αδυναμία. Κι όμως είναι δύναμη να σηκωθείς, να φύγεις από κάτι που κάνεις καλά, αγαπάς πολύ, πάει πολύ καλά και λες “τώρα εγώ το αφήνω γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου. Γιατί αν δε βρεις τον εαυτό σου, αν δεν βρεις αυτό που είσαι πραγματικά και χαθείς μέσα σε αυτό, τελικά δεν έχεις τίποτα. Ούτε στην οικογένειά σου ούτε στη δουλειά σου”, είπε κλείνοντας η Βίκυ Καγιά.