H ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε με ένα εντυπωσιακό δίωρο Τiktok livestream, που ξεπέρασε τα 20.000 views και τα 178.000 likes! Την παρουσίασή του ανέλαβαν η Ilenia Williams και η Athina Klimi, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τους φετινούς Superhosts, τον Fipster, τη Garifalia Kalifoni, τον Dr. Chris, τον Giorgos Davos και τη Marianna Grfld.
Στα highlights του Tiktok live ξεχώρισε η συνομιλία με τον παρουσιαστή των βραβείων, Θέμη Γεωργαντά, καθώς και με αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Apon και η Αναστασία η οποία έδωσε το λαμπερό «παρών» μέσω video κλήσης.
Αξίζει να σημειωθεί, πως τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ, θα προβληθούν για 6η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!
Οι υποψηφιότητες των φετινών Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ
APON – VORIAS
KLAVDIA – ASTEROMATA
ΜΕΛΙSSES – ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ
SICARIO – ISOS
ZAF-XRONOS
ΚΑΛΥΤΕΡΟ DANCE
EVANGELIA & MARSEAUX – ALITHEIA?!
LILA – KOINO MYSTIKO
MARINA SATTI – LALALALA
STAVENTO & LILA – ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO
ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN
FY – 0 – 100
LILA & RACK – 9ARI
RACK & TOQUEL – MA BELLA
ROI 6/12 & EVANGELIA – VRADIA
SASKE – GIA SENA
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΙΚΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ – ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ, ΤΕΤΟΙΑ ΛΟΓΙΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ – ΤΙΠΟΤΑ ΤΥΧΑΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ – Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – 24 ΩΡΕΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ANDREAS HABIBI & TAKINIO & ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ – SHIK SHAK SHOCK
JOSEPHINE – ΜΥΘΟΣ
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ- ΕΙΠΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΜΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ – ΑΠΟΨΕ ΘΕΛΩ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ
EVANGELIA & MARSEAUX – ALITHEIA?!
LILA & RACK – 9ARI
SASKE & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ – 10′
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA – ALLO
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ | ADULT
MARINNA SATTI – AH THALASSA
ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ – ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ -Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑΤΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ – ΡΩΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ
APON
ΜΕΛΙSSES
SICARIO
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ URBAN
FY
RACK
ROI 6/12
SASKE
TOQUEL
TRANNOS
BEST PERFORMER
JOSEPHINE
LILA
MARSEAUX
MARINA SATTI
ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΙΚΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
TΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | DIGITAL
ΑPON – VORIAS
LILA & RACK – 9ARI
ΜΕΛΙSSES – ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ
RACK & TOQUEL – MA BELLA
MARINA SATTI – LALALALA
SICARIO – ISOS
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ – ΕΙΠΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA – ALLO
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO
ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
LILA -ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΙSSES – ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ
SASKE & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ -10’
MARINA SATTI – AH THALASSA
STAVENTO &LILA – ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA – ALLO
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑΤΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ – Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO
VIRAL ΤΡΑΓΟΥΔΙ
APON – VORIAS
KLAVDIA – ASTEROMATA
MARSEAUX & SOLMEISTER – GIA PANTA KAI LIGO AKOMA
PAPAZO & ΝΙΝΑ ΜΑΖΑΝΗ – ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
SASKE & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ – 10’
SICARIO – FWTIA
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE- ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ & ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΤΑΝΤΟΣ – ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – ΠΑΛΙ ΠΑΛΙ
Αδιανόητο λάθος με την περιουσία της Καίτης Γκρέυ – Σφράγισαν άλλο σπίτι και όχι το δικό της
Πόρος: Συνελήφθη ο 15χρονος που πέταξε κροτίδες σε 85χρονη
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