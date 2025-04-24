H ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε με ένα εντυπωσιακό δίωρο Τiktok livestream, που ξεπέρασε τα 20.000 views και τα 178.000 likes! Την παρουσίασή του ανέλαβαν η Ilenia Williams και η Athina Klimi, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τους φετινούς Superhosts, τον Fipster, τη Garifalia Kalifoni, τον Dr. Chris, τον Giorgos Davos και τη Marianna Grfld.

Στα highlights του Tiktok live ξεχώρισε η συνομιλία με τον παρουσιαστή των βραβείων, Θέμη Γεωργαντά, καθώς και με αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Apon και η Αναστασία η οποία έδωσε το λαμπερό «παρών» μέσω video κλήσης.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ, θα προβληθούν για 6η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Οι υποψηφιότητες των φετινών Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

APON – VORIAS

KLAVDIA – ASTEROMATA

ΜΕΛΙSSES – ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ

SICARIO – ISOS

ZAF-XRONOS

ΚΑΛΥΤΕΡΟ DANCE

EVANGELIA & MARSEAUX – ALITHEIA?!

LILA – KOINO MYSTIKO

MARINA SATTI – LALALALA

STAVENTO & LILA – ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO

ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY – 0 – 100

LILA & RACK – 9ARI

RACK & TOQUEL – MA BELLA

ROI 6/12 & EVANGELIA – VRADIA

SASKE – GIA SENA

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΙΚΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ – ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ, ΤΕΤΟΙΑ ΛΟΓΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ – ΤΙΠΟΤΑ ΤΥΧΑΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ – Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – 24 ΩΡΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

ANDREAS HABIBI & TAKINIO & ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ – SHIK SHAK SHOCK

JOSEPHINE – ΜΥΘΟΣ

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ- ΕΙΠΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΜΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ – ΑΠΟΨΕ ΘΕΛΩ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

EVANGELIA & MARSEAUX – ALITHEIA?!

LILA & RACK – 9ARI

SASKE & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ – 10′

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA – ALLO

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ | ADULT

MARINNA SATTI – AH THALASSA

ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ – ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ -Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑΤΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ – ΡΩΤΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

APON

ΜΕΛΙSSES

SICARIO

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ URBAN

FY

RACK

ROI 6/12

SASKE

TOQUEL

TRANNOS

BEST PERFORMER

JOSEPHINE

LILA

MARSEAUX

MARINA SATTI

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΙΚΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

TΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | DIGITAL

ΑPON – VORIAS

LILA & RACK – 9ARI

ΜΕΛΙSSES – ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ

RACK & TOQUEL – MA BELLA

MARINA SATTI – LALALALA

SICARIO – ISOS

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ – ΕΙΠΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA – ALLO

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

LILA -ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΜΕΛΙSSES – ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ

SASKE & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ -10’

MARINA SATTI – AH THALASSA

STAVENTO &LILA – ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA – ALLO

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – Σ’ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑΤΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE – ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ – Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO

VIRAL ΤΡΑΓΟΥΔΙ

APON – VORIAS

KLAVDIA – ASTEROMATA

MARSEAUX & SOLMEISTER – GIA PANTA KAI LIGO AKOMA

PAPAZO & ΝΙΝΑ ΜΑΖΑΝΗ – ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

SASKE & ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ – 10’

SICARIO – FWTIA

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE- ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ & ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΤΑΝΤΟΣ – ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – ΠΑΛΙ ΠΑΛΙ

Ειδήσεις σήμερα:

Αδιανόητο λάθος με την περιουσία της Καίτης Γκρέυ – Σφράγισαν άλλο σπίτι και όχι το δικό της

Πόρος: Συνελήφθη ο 15χρονος που πέταξε κροτίδες σε 85χρονη

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