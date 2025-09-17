Μ. Ηλίας για «Το Σόι σου»: «Είμαι πολύ τυχερός που δουλεύω με ανθρώπους που αγαπάω»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» μίλησε το πρωί της Τετάρτης (17.09) ο αγαπημένος ηθοποιός Μελέτης Ηλίας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιστροφή της επιτυχημένης σειράς «Το Σόι Σου».

«Ξεκινάμε αύριο γυρίσματα. Για μένα δεν είναι γύρισμα, είναι επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τη δυνατότητα να δουλεύω με ανθρώπους που αγαπάω. Έγινε χθες και η φωτογράφιση για το Σόι, πήγε πολύ καλά. Έχουν περάσει τα χρόνια, το 2014 ξεκινήσαμε και τώρα έχουμε 2025. Αυτή τη φορά θα βασιστούμε στην εμπειρία, γιατί στη φάτσα έχουμε μεγαλώσει λίγο», σημείωσε αρχικά ο ηθοποιός.

«Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η χαρά και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που νιώσαμε», συμπλήρωσε.

