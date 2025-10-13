Loreen: Θα εμφανιστεί στα MadWalk 2025 by Three Cents σε ένα special act – Όλες οι πληροφορίες

H μοναδική Loreen ετοιμάζεται να επισκεπτεί και πάλι την χώρα μας, καθώς θα εμφανιστεί στο μεγαλύτερο fashion & music project της Ελλάδας. Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει πιο λαμπερό και ανατρεπτικό από ποτέ, και η είδηση της συμμετοχής της Σουηδής σούπερ σταρ έχει ήδη προκαλέσει «σεισμό» ενθουσιασμού.

Το ραντεβού έχει δοθεί για την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο γνώριμο, επιβλητικό χώρο του TAE KWON DO. Για 15η συνεχή χρονιά, η διοργάνωση ενώνει με μοναδικό τρόπο τη μόδα με τη μουσική, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά catwalks κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, μαζί με μοναδικά live performances από αγαπημένους καλλιτέχνες.

Η Loreen, η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις με δύο νίκες στον διαγωνισμό της Eurovision («Euphoria» το 2012 και «Tattoo» το 2023), αναλαμβάνει το Special Closing Act της βραδιάς. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα performance που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αντάξιο της διεθνούς ακτινοβολίας της.

Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή της εμφάνιση στην Αθήνα μαζί με την Kylie Minogue, η επιστροφή της στη σκηνή του MadWalk 2025 επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με το ελληνικό κοινό.

Το MadWalk 2025, με παρουσιάστρια την αδιαμφισβήτητη «ιέρεια» της μόδας, Βίκυ Καγιά, και την τηλεοπτική του μετάδοση εξασφαλισμένη στο MEGA, υπόσχεται μια νύχτα γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και πολλές εκπλήξεις.