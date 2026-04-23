Λίτσα Πατέρα: «Οι νοσοκόμες μου είπαν ότι ο μπαμπάς μου “έφυγε”, αλλά σε εμένα ανοιγόκλεισε τα μάτια του»

Η Λίτσα Πατέρα βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής για την απώλεια του πατέρα της και τις μεταφυσικές της πεποιθήσεις. Η γνωστή αστρολόγος εξομολογήθηκε συγκινημένη πως είχε προβλέψει μέσω της αστρολογίας τον θάνατο του αγαπημένου της προσώπου, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκαν στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε επίσης στην πικρία που νιώθει για το τέλος της συνεργασίας της με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Παραδέχτηκε πως της λείπει η καθημερινή επαφή με την τηλεοπτική της οικογένεια, αν και πλέον απολαμβάνει τη νέα της επαγγελματική φάση μέσα από το διαδίκτυο.

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε και για την πίστη της στην αθανασία της ψυχής και στον κύκλο των ενσαρκώσεων που σκοπό έχουν τη βελτίωση του ανθρώπου. Τόνισε πως κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα από το σύμπαν και πως οι πράξεις μας πάντα επιστρέφουν σε εμάς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

«Δυστυχώς, μου λείπει το “Πρωινό”! Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ! Ναι ναι, μου λείπει, δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Τώρα, βέβαια, είναι καλή αυτή η επαγγελματική φάση στο διαδίκτυο. Έχω πολλή ώρα να μιλήσω, να εξηγήσω το γιατί και με έχουν γνωρίσει και νέοι άνθρωποι.

Η αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλον δεν ξέρω εάν υπάρχει παντού. Είναι ωραία τα χρόνια που ζήσαμε. Είμαστε τυχεροί σε αυτή τη δουλειά, που είναι δύσκολη, που μπορούσαμε να δεθούμε και ήμασταν μία οικογένεια, δεν ήμασταν συνεργάτες», παραδέχτηκε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

Συγκλονίζει για την απώλεια του πατέρα της

«Έχω δει ότι θα “φύγει” κάποιος δικός μου. Τον λάτρευα τον μπαμπά μου. Ήταν στο νοσοκομείο, ήμασταν εκεί πολύ ώρα, από το μεσημέρι. Φτάνουν οι νοσοκόμες και λένε να πάμε σπίτι μας, ήταν χαράματα. Είπα ότι θέλω να ξαναπάω μέσα να τον δω. Μου λένε έχει “φύγει” και του είπα κάποια πράγματα. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, σαν να του έδωσα οδηγίες να πάει στον Θεό.

Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, ενώ μου είχαν πει ότι “έφυγε”. Για το μετά, πιστεύω ότι η ψυχή μας ζει. Βλέπουμε τι δεν κάναμε καλά. Πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα. Από κάθε ενσάρκωσή μας ο καθένας μας έχει ένα μάθημα που πρέπει να περάσει, που αυτό τον κάνει πιο καλό άνθρωπο. Ενσαρκωνόμαστε για να πάρουμε ένα μάθημα», εξομολογήθηκε η Λίτσα Πατέρα για τον θάνατο του πατέρα της.