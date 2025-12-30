Λίλι Κόλινς: Γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία του «Emily in Paris» με το πιο εμβληματικό look της σεζόν

Η Λίλι Κόλινς δήλωσε ότι «νιώθει την αγάπη» καθώς το «Emily in Paris» κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Netflix.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία υποδύεται τη δυναμική διευθύντρια marketing Emily Cooper, μοιράστηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram μια σειρά από παρασκήνια των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας παράλληλα την αγαπημένη της ενδυματολογική επιλογή από την πέμπτη σεζόν.

Η Emily Cooper είναι πλέον ταυτισμένη με τις τολμηρές και πολύχρωμες εμφανίσεις με το αγαπημένο look της σεζόν να είναι το εντυπωσιακό «Lady in Red» σύνολο, το οποίο φόρεσε σε ένα γεύμα στη Βενετία, νομίζοντας ότι ο φίλος της Marcello Muratori θα της έκανε πρόταση γάμου.

Πρόκειται για ένα έντονο κόκκινο φόρεμα με διαφανή μανίκια και περίτεχνα μοτίβα, το οποίο συνδυάστηκε με ασορτί καλσόν και φούστα με βολάν.

«Lady in red — ένα από τα αγαπημένα μου look. Ευχαριστούμε που κάνατε το “Emily in Paris” Νο 1 στο Νetflix για ολόκληρη την εβδομάδα! Νιώθουμε την αγάπη και δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς εσάς…», έγραψε στη λεζάντα η πρωταγωνίστρια.

Η επαγγελματική επιτυχία συνέπεσε με μια πολύ προσωπική στιγμή για την ηθοποιό. Η Κόλινς και ο σύζυγός της, Τσάρλι Μακντάουελ γιόρτασαν τα πρώτα Χριστούγεννα της κόρης τους, Toβ, η οποία ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Μοιράζοντας σπάνια και τρυφερά στιγμιότυπα της μικρής, η Λίλι έγραψε στη σελίδα της στο Instagram: «Τα πρώτα Χριστούγεννα της μικρής μας Toβ και νιώθουμε όλη τη μαγεία των γιορτών. Απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές με κάθε τρόπο. Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και την πιο ευτυχισμένη εορταστική περίοδο».

Η ανάρτηση που έκανε η Λίλι Κόλινς στο Instagram:

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ