Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για τον θάνατο του πατέρα του – «Αυτό το καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας περιέγραψε το φετινό καλοκαίρι ως το πιο δύσκολο της ζωής του, καθώς στις 24 Αυγούστου έχασε τον πατέρα του, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ο δημοσιογράφος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, άφησε πίσω του μια μεγάλη κληρονομιά, αλλά και ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την οικογένειά του.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια του πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την οικογένειά του, που στέκεται δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά και για την εργασία του, που τον βοηθά να διαχειριστεί τον πόνο και να συνεχίσει.

«Δεν θέλω να σχολιάσω την απώλεια του πατέρα μου εδώ στο πόδι, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα είναι για πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα. Έχω πέσει με τα μούτρα στα δουλειά, έχω και την οικογένεια κοντά και όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: