Lady Gaga: Η αφιέρωση στον Μάικλ Πολάνσκι μετά τα MTV VMAs 2025 – «Είσαι η αγάπη της ζωής μου»

Η Lady Gaga αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των φετινών MTV VMAs 2025, αποσπώντας σημαντικά βραβεία, όπως εκείνο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς». Λίγες ώρες μετά την τελετή, η διάσημη τραγουδίστρια προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία απέδωσε ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.

Ειδικότερα, η 39χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία είχε συνολικά 12 υποψηφιότητες στα βραβεία, τόνισε πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του Μάικλ Πολάνσκι στη δημιουργία του νέου της άλμπουμ, «Mayhem».

Με δημόσια ανάρτησή της, η Lady Gaga τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του, τόσο στη μουσική της πορεία, όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Τι έγραψε η Lady Gaga στο Instagram:

«Ονειρευτήκαμε αυτό το άλμπουμ, το σχεδιάσαμε, χτίσαμε κάθε όραμα μαζί – μιλώντας ατελείωτα για το τι θα δημιουργούσαμε για τα monsters, ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα να φανταστώ.

Λατρεύω το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και πόσο θέλεις να είναι ευτυχισμένοι. Γεμίζει την καρδιά μου με χαρά το πόσο τους αγαπάς, γιατί μπορούμε να τους αγαπάμε μαζί κάθε μέρα — νοιάζεσαι όσο κι εγώ για να νιώθει ο κόσμος ότι τον βλέπουν.

Είμαι για πάντα ευγνώμων για το πόσο με αγαπάς και με στηρίζεις. Δουλεύεις σκληρά μαζί μου από το πρωί ως το βράδυ, ζώντας τη μουσική, τις εμφανίσεις και τα σχέδια μου με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Σ’ αγαπώ ατελείωτα.

Έχοντας τη δημιουργική σου συμμετοχή στην τέχνη μας, στη δουλειά μας και στην αγάπη μας – είναι μια αγάπη που δεν έχω ξαναγνωρίσει. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, ένας αληθινός αναγεννησιακός άνδρας. Το μυαλό και η καλοσύνη σου είναι αυτά που σε κάνουν να λάμπεις. Έχω δει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να κάνεις. Εσύ είσαι ο δικός μου καλλιτέχνης της χρονιάς. Και η αγάπη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που έκανες όλα τα όνειρα του “Mayhem” πραγματικότητα. Σ’ αγαπώ» έγραψε η Lady Gaga.