Μια μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε η Lady Gaga στους θαυμαστές της, καθώς επέστρεψε στα MTV Video Music Awards μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε θριαμβευτική εμφάνιση στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, αποσπώντας μάλιστα το πρώτο βραβείο της βραδιάς, αυτό του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς».

Η ίδια, ωστόσο, αποκάλυψε πως η παρουσία της θα ήταν σύντομη, καθώς είχε να δώσει μια ακόμα συναυλία. «Εύχομαι να μπορούσα να μείνω και να παρακολουθήσω όλες αυτές τις εκπληκτικές εμφανίσεις, αλλά πρέπει να επιστρέψω στο Madison Square Garden», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στη δική της συναυλία Mayhem Ball, μόλις 18 μίλια μακριά από τα VMAs.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο της, η Lady Gaga αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην ομιλία της, στέλνοντας ένα μήνυμα στους συναδέλφους της και τους θαυμαστές της. «Το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια προσπάθεια να συνδεθείς με τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», είπε μεταξύ άλλων.

Η τραγουδίστρια, που πριν από λίγες μέρες είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με τη φωνή της, αφιέρωσε το βραβείο στον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, ο οποίος τη στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ της, Mayhem.

«Στον σύντροφό μου σε όλα, Michael, η δημιουργία αυτής της χρονιάς μαζί σου ήταν ένα όμορφο, όμορφο όνειρο και ήσουν δίπλα μου σε κάθε βήμα. Το αφιερώνω σε εσένα, στην αγάπη μου», είπε συγκινημένη.