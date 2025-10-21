Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κώστας Μακεδόνας, καθώς έχασε ένα πολύ αγαπημένο του πλάσμα από τη ζωή του. Ο θάνατος του τετράποδου φίλου του, που τον συντρόφευε για 13 ολόκληρα χρόνια, έχει βυθίσει τον καταξιωμένο ερμηνευτή σε βαρύ πένθος.

Η απώλεια ενός κατοικίδιου είναι για πολλούς ανθρώπους εξίσου οδυνηρή με την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας, και ο γνωστός τραγουδιστής βιώνει αυτές τις ημέρες τη θλίψη και τον πόνο του αποχωρισμού.

Ο Κώστας Μακεδόνας θέλησε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους θαυμαστές του μέσω των social media και συγκεκριμένα μιας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε στο Facebook.

Τι έγραψε ο Κώστας Μακεδόνας στο Facebook

«Αντίο αγοράκι μου. Την αγάπη που για 13 χρόνια εισέπραξα από σένα δεν θα την άλλαζα για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αντίο αγόρι μου καλό», έγραψε ο τραγουδιστής στο Facebook.