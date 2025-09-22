Κωνσταντίνος Βασάλος & Δανάη Βαρθολομάτου: Ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο για το ζευγάρι (pics)

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του την εργένικη ζωή και να έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Δανάης Βαρθολομάτου, μιας δυναμικής personal trainer και συνεργάτιδας του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το φημολογούμενο ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα σε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που τους θέλουν μαζί τους τελευταίους μήνες.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια σε ελληνικά νησιά όπως η Χάλκη, η Σέριφος και η Μήλος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου επέλεξαν τη Μύκονο για τον αποχαιρετισμό τους στην καλοκαιρινή σεζόν.

Η επιλογή του νησιού δεν είναι τυχαία, καθώς η μητέρα της Δανάης δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί, γεγονός που ενισχύει τις φήμες για τη στενή σχέση τους.

Να θυμίσουμε ότι η Δανάη Βαρθολομάτου, πέρα από τη συνεργασία της με την Panik Records, είναι γνωστή για την πλατφόρμα της που προωθεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Η πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, όπου είχε γράψει στη λεζάντα «ποιος από τους δύο είναι ερωτευμένος;», συνοδεύοντας ένα βίντεο με φιλικό της πρόσωπο, είχε ρίξει περισσότερο φως στις φήμες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ίδια είναι ερωτευμένη.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κοινές εμφανίσεις και στο παρελθόν, όπως σε ένα πανηγύρι στο Ρέθυμνο, όπου διασκέδασαν μαζί, δείχνοντας πως η σχέση τους μετράει ήδη αρκετούς μήνες.

Η παρουσία της Δανάης στο πλευρό του Κωνσταντίνου Βασάλου φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας μοναχικής περιόδου για εκείνον, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τις κοινές στιγμές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

