Κόνι Μεταξά: Στη Νέα Υόρκη μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Μάριο Καπότση (pics)

Μια νέα σελίδα ανοίγει στη ζωή της Κόνι Μεταξά, μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση. Μόλις χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, έγινε γνωστό ότι εκδόθηκε το συναινετικό διαζύγιο της τραγουδίστριας από τον πολίστα σε φιλικό κλίμα, λίγες εβδομάδες πριν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, ο σύντομος έγγαμος βίος ολοκληρώθηκε χωρίς να αποκτηθούν κοινά περιουσιακά στοιχεία, ενώ φήμες αναφέρουν ότι ο Μάριος Καπότσης έχει ήδη προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κόνι Μεταξά & Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό διαζύγιό τους – Οριστικό τέλος στον γάμο τους

Αμέσως μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου, η Κόνι Μεταξά αποφάσισε να κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι σε μία από τις πιο αγαπημένες της πόλεις παγκοσμίως: τη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η τραγουδίστρια και influencer διατηρεί στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, όπου έζησε για χρόνια λόγω των σπουδών της. Αυτή την περίοδο, η αμερικανική μεγαλούπολη είναι «στολισμένη» για το Halloween, μια από τις αγαπημένες «γιορτές» της Κόνι Μεταξά.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει αφήσει τις δύσκολες στιγμές του χωρισμού πίσω της και προσπαθεί να ισορροπήσει στα νέα δεδομένα της ζωής της.

Η Νέα Υόρκη αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την όμορφη αλλά ιδιαίτερη φάση που βιώνει. Έχοντας ήδη μετακομίσει σε νέο σπίτι στην Ελλάδα και με λίγους αλλά καλούς φίλους στο πλευρό της, η Κόνι Μεταξά δείχνει να απολαμβάνει αυτή την αλλαγή.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: