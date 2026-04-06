Κλέλια Ανδριολάτου: Στη μεγάλη οικογένεια της Panik μετά το «διαζύγιο» με την Ελενα Χριστοπούλου

Η Κλέλια Ανδριολάτου γυρίζει οριστικά σελίδα στην επαγγελματική της πορεία, καθώς εντάχθηκε επίσημα στο δυναμικό της Panik Agency μετά τη λήξη της πολυετούς συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου.

Η κίνηση αυτή επισφραγίζει το επαγγελματικό «διαζύγιο» που συζητήθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δημιουργικών προκλήσεων για την ίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Panik Agency

Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, καλωσορίζει την Κλέλια Ανδριολάτου στο Panik Agency.

Ο Γιώργος Αρσενάκος αναφέρει: «Η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία».

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency.Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα».

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση «ζ-η-θ, ο Ξένος» στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά «Maestro».

Το Panik Agency και η Κλέλια Ανδριολάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με δημιουργικότητα και όραμα, έτοιμοι να κατακτήσουν μαζί νέες κορυφές.

Tο τέλος της συνεργασίας με την Έλενα Χριστοπούλου

Η συνεργασία της Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου ολοκληρώθηκε επίσημα στις 4 Απριλίου 2026, μετά από 16 χρόνια κοινής επαγγελματικής πορείας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω κοινής ανακοίνωσης στα social media, στην οποία οι δύο γυναίκες επιβεβαίωσαν τη λύση της συνεργασίας τους σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

Η επιβεβαίωση της λήξης της συνεργασίας ήρθε μετά από δημοσιεύματα και φήμες που έκαναν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους.