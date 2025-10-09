Η Klavdia έκανε τις πρώτες δηλώσεις μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού της από τον ράπερ OGE. Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Μπάκα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το τέλος της σχέσης τους, το οποίο αποκάλυψε η ίδια πρώτη φορά δημόσια την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Η Klavdia, φανερά συγκρατημένη αλλά ειλικρινής, κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός που απασχόλησε τα social media και τις ψυχαγωγικές εκπομπές τις τελευταίες μέρες.

«Είμαστε πολύ καλά. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που χωρίζουμε. Να σου πω και την αλήθεια δεν θέλω να απασχολώ τον κόσμο με τα προσωπικά μου, αλλά με την μουσική. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, μας ξέρετε, αλλά τώρα θα μας ξέρετε αλλιώς», δήλωσε η Klavdia.

«Αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε, όλα καλά. Θα ξανά συνεργαστούμε και θα ξανά δουλέψουμε. Δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα και να κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα από το τι κάνω εγώ με τον OGE. Η σχέση έρχεται και σε βρίσκει. Αυτό είχε τύχει. Γιατί να κλείσεις τα μάτια σου σε κάτι τόσο όμορφο;», τόνισε η νεαρή τραγουδίστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: