Με την επιστροφή της στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (18/5), μετά την εκπληκτική της εμφάνιση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2025, η Klavdia απολαμβάνει πλέον τις στιγμές ξεκούρασης και χαράς με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Ελληνίδα εκπρόσωπος, η οποία ερμήνευσε την «Αστερομάτα» και κατέκτησε την τιμητική 6η θέση, έκανε σήμερα το μεσημέρι, Τρίτη (20/5), την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

Η εμφάνιση της Klavdia στη σκηνή της Eurovision ήταν μια από τις πιο συζητημένες και εντυπωσιακές, ξεχωρίζοντας για την αρτιότητα της ερμηνείας της και την καινοτομία της παρουσίασής της. Το αποτέλεσμα, μια 6η θέση, θεωρείται μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, ειδικά δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού και των ιδιαίτερων συνθηκών του φετινού διαγωνισμού.

Η πρώτη ανάρτηση μετά την Eurovision 2025

«Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο φιλί και ένα ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για όλα αυτά που ζήσαμε. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τα συναισθήματα μου. Αυτόν τον χρόνο πραγματοποίησα δύο από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Το ένα ήταν να εκπροσωπήσω την χώρα μου στην Eurovision και το δεύτερο και σημαντικότερο από όλα ήταν να κερδίσω την αγάπη και την υποστήριξη σας.

Μακάρι να μπορούσα να σας ευχαριστήσω έναν – έναν ξεχωριστά για τα τόσα συγκινητικά λόγια που μου γράφετε τα οποία με κάνουν να συγκινούμαι κάθε μέρα που τα διαβάζω. Ζω ένα όνειρο και το οφείλω σε εσάς και φυσικά στη καταπληκτική ομάδα που είχα δίπλα μου.

Στην οικογένεια μου που ήταν πάντα δίπλα μου σε όλα @arcade.music, @panik_entertainment_group, στη φανταστική @ertofficial που με την υποστήριξη της όλα δούλεψαν όπως έπρεπε. Στον υπερταλαντούχο, ευλογημένο, γλυκύτατο Φωκά μου @fokasevagelinos που χωρίς αυτόν δεν ξέρω τι θα έκανα. Στον Χρήστο μου που με την ενέργεια του και την θετική του αύρα τα αντιμετωπίσαμε όλα @christosn.

Στους eurobesties μου που καταφέραμε μια τόσο δύσκολη εμπειρία να την κάνουμε μια χαρούμενη εκδρομή @the_men_gr @maxinil @tessiekn_ @kalchristy @dr.dis

Το ταξίδι της Eurovision τελείωσε εδώ, αλλά ξεκινάει ένα άλλο όμορφο ταξίδι γεμάτο ωραία πράγματα και πολλή μουσική. Θα σας είμαι αιώνια ευγνώμων για ό,τι έζησα.

From the bottom of my heart guys, I love you all. Klavdia», έγραψε η Klavdia στην ανάρτησή της.

