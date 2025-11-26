Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: “Είμαστε φίλοι, έχει ένα απίστευτο ταλέντο” (βίντεο)

Με πολύ εγκωμιαστικά σχόλια αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας για ον Κωνσταντίνο Αργυρό, είπε πως «είμαστε καλοί φίλοι, είναι απίστευτος και η οικογένειά του με εμένα. Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στο Barclary Center. Και η γυναίκα του και το μωρό του είναι αξιαγάπητοι. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω πίσω στην Αθήνα».

Σε ερώτηση για την προσωπικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε: «Είναι η καλύτερη προσωπικότητα, είναι ένα θαυμάσιο πλάσμα. Είναι ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ».