Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πασχαλινό μήνυμα προς τους Έλληνες

Τις ευχές για το Πάσχα έστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω της πλατφόρμας X την Κυριακή (12/4).

Στο μήνυμά της αναφέρει: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Εύχομαι αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση».

Christ is risen! Χρόνια Πολλά! I extend my warmest wishes to everyone celebrating Easter today. May this day bring you and your families health, hope, and connection. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/XnZLt63gVN— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 12, 2026

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια εικόνα του ουρανού που φέρει το μήνυμα: «Χρόνια Πολλά!».