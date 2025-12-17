Κέιτι Πράις: Ανησυχούν οι φίλοι της μετά την τελευταία της εμφάνιση – «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το στενό περιβάλλον της Κέιτι Πράις, μετά την τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρώην μοντέλου που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την υγεία της. Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από πρόσφατη έξοδό της στο Χόντεσντον της Αγγλίας, δείχνουν τη 47χρονη σε μια από τις πιο επιβαρυμένες στιγμές της, πυροδοτώντας συζητήσεις για τη σωματική και ψυχική της κατάσταση.

Κατέρρευσε σε δημόσια εκδήλωση

Η Κέιτι Πράις έδωσε το «παρών» σε κοσμικό κάλεσμα το βράδυ του Σαββάτου (13/12), ωστόσο η παρουσία της διήρκεσε μόλις 20 λεπτά. Κατά την αποχώρησή της, η ίδια φαινόταν εμφανώς αδυνατισμένη και φανερά καταβεβλημένη, ενώ χρειάστηκε να την υποβαστάζουν οι φίλοι της για να καταφέρει να περπατήσει μέχρι το αυτοκίνητο.

'She's dying in front of our eyes, it's devastating': Friends of Katie Price reveal harrowing truth about model's new photos, heartbreak for Princess and Junior and addiction they now fear is to blame to KATIE HIND https://t.co/uqZRnkrIzP— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2025

«Την έχουμε δει σε ακραίες καταστάσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι πραγματικά καταστροφικό», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της, τονίζοντας ότι η τωρινή της εικόνα δεν συγκρίνεται με καμία προηγούμενη κρίση που έχει περάσει.

Η απότομη απώλεια βάρους έχει προκαλέσει αναστάτωση και στην οικογένειά της. Η κόρη της, Princess, και ο γιος της, Junior, οι οποίοι διαμένουν με τον πατέρα τους, Πίτερ Αντρέ, φέρονται να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι από την εικόνα της μητέρας τους, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων.

Παράλληλα, στους καλλιτεχνικούς κύκλους οργιάζουν οι φήμες ότι η δραματική αλλαγή στη σιλουέτα της οφείλεται στη χρήση ισχυρών φαρμάκων για το αδυνάτισμα, αν και η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό.

Στο παρελθόν, η Κέιτι Πράις απέδιδε τις αυξομειώσεις του βάρους της σε ορμονικές θεραπείες και προβλήματα υπογονιμότητας, όμως οι φίλοι της φοβούνται ότι τώρα το πρόβλημα είναι βαθύτερο.