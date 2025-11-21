Κέιτι Πέρι & Τζάστιν Τριντό: Κάνουν σχέδια για τις γιορτές των Χριστουγέννων – Τι ετοιμάζουν

Η σχέση της παγκόσμιας ποπ σταρ Κέιτι Πέρι και του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, περνάει σε νέα φάση, καθώς το ζευγάρι, σύμφωνα με πηγές, κάνει ήδη σχέδια για να περάσει μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία επιβεβαίωσε τη σχέση της τον προηγούμενο μήνα μετά από κοινές εμφανίσεις, ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της «Lifetimes» για να αφοσιωθεί στον νέο της σύντροφο και την κόρη της.

Όπως ανέφερε πηγή στο People, η χρονιά ήταν μια «καταιγίδα» για την Κέιτι Πέρι, η οποία πλέον είναι «single μαμά» και σκοπεύει να δώσει προτεραιότητα στην κόρη της, την οποία απέκτησε με τον Ορλάντο Μπλουμ.

Παρόλο που οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο και εντάθηκαν μετά τα γενέθλιά της στο Παρίσι, φαίνεται πως πλέον έχουν αποφασίσει να περάσουν μαζί την πρώτη τους εορταστική περίοδο.

Ενώ η Κέιτι Πέρι και ο 53χρονος Τζάστιν Τριντό σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους – με πηγή να τονίζει ότι ο πολιτικός είναι «τρελός για εκείνη» και ταιριάζουν σε όλα, από την πολιτική μέχρι το γαλλικό φαγητό – η πρώην σύζυγός του, Σόφι Γκρεγκουάρ, «έσπασε» τη σιωπή της για τη σχέση.

Σε πρόσφατο podcast, παραδέχτηκε ότι η είδηση την επηρεάζει, όπως θα επηρέαζε κάθε άνθρωπο, αλλά δήλωσε ότι επιλέγει να «ακούει τη μουσική και όχι τον θόρυβο».