Κέιτ Μπλάνσετ: Σε γυρίσματα για νέα ταινία στη Μάνη – Τα πρώτα πλάνα από τις πρόβες (vid)

Μια αύρα χολιγουντιανής αίγλης, με έντονο βρετανικό άρωμα, πλανάται τις τελευταίες ημέρες στην καρδιά της Μεσσηνίας. Η Κέιτ Μπλάνσετ, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ και κάτοχος τεσσάρων Χρυσών Σφαιρών, βρίσκεται στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της, πολλά υποσχόμενης ταινίας.

Τα πρώτα, άκρως ενδιαφέροντα πλάνα της διάσημης ηθοποιού από τις πρόβες της βρετανικής παραγωγής με τίτλο «Sweetsick» εξασφάλισε αποκλειστικά ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία ετοιμάζεται να γυρίσει την πρώτη της σκηνή στην περιοχή της Καρδαμύλης, εμφανίστηκε στα πρώτα πλάνα με ένα εντελώς διαφορετικό, άβαφο και ατημέλητο λουκ.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εντυπωσιαστεί από την απλότητα και τη διακριτικότητα της διεθνούς σταρ και όλοι μιλούν στην περιοχή για μία πολύ απλή γυναίκα.

Η ταινία «Sweetsick», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άλις Μπερτς (γνωστή για το «Normal People»), αποτελεί ένα δράμα που κινείται σε μεταφυσικά μονοπάτια. Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί μια γυναίκα με μια ιδιαίτερη και σπάνια ικανότητα, αυτή του να βλέπει τι χρειάζονται περισσότερο οι άνθρωποι στη ζωή τους.

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν πυρετωδώς ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, με τα συνεργεία να προσαρμόζουν χώρους της περιοχής. Σκηνές του «Sweetsick» αναμένεται να γυριστούν τόσο στον χώρο του Νηπιαγωγείου Καρδαμύλης όσο και στο Πνευματικό Κέντρο της Τραχήλας, δίνοντας το έναυσμα για την πρώτη κλακέτα σε μια πανέμορφη και ιστορική γωνιά της Ελλάδας.

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα παραμείνει στην περιοχή για μερικές ημέρες, με το παγκόσμιο κινηματογραφικό κοινό να αναμένει με ανυπομονησία το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: