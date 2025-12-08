Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι γυναίκες είναι εμμονικές με τα likes – Δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι όμορφη»

Η Κέιτ Γουίνσλετ εξέφρασε για ακόμη μια φορά την έντονη αντίθεσή της στην εμμονή για την «τέλεια» εμφάνιση, χαρακτηρίζοντας τις πλαστικές επεμβάσεις ως καταστροφική επιδημία και ασκώντας δριμεία κριτική στα φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Αναλυτικότερα, η βραβευμένη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στους Times, μίλησε ανοιχτά για τις σύγχρονες πιέσεις της ομορφιάς, ειδικά προς τις νέες γυναίκες. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια, η οποία είναι γνωστή για την αποδοχή της φυσικής εικόνας του σώματός της, δήλωσε συγκλονισμένη από την κατάσταση.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την εξάπλωση των πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων ως «τρομακτική και καταστροφική», εστιάζοντας στην απώλεια της αίσθησης του τι σημαίνει πραγματικά ομορφιά στη νέα γενιά.

«Οι νέες γυναίκες δεν έχουν πλέον ιδέα τι σημαίνει να είσαι όμορφη. Απλώς έχουν εμμονή με το να δείχνουν τέλειες για να κερδίσουν περισσότερα likes στο Instagram», δήλωσε η Γουίνσλετ.

Η διάσημη σταρ, η οποία έχει δηλώσει με υπερηφάνεια πως δεν έχει κάνει ποτέ botox ή άλλη αισθητική παρέμβαση, απαίτησε από την κοινωνία να «συνεχίσει να είναι ρεαλίστρια», επισημαίνοντας το «χάος» που επικρατεί όσον αφορά στην πίεση για μια συγκεκριμένη εμφάνιση.

Η κριτική της Κέιτ Γουίνσλετ δεν περιορίστηκε μόνο στις επεμβάσεις, αλλά επεκτάθηκε και στα δημοφιλή φάρμακα για την απώλεια βάρους.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους. Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι ο εαυτός τους… Η αδιαφορία για την υγεία τους είναι τρομακτική», σημείωσε η διάσημη ηθοποιός.

Κλείνοντας, η Κέιτ Γουίνσλετ υπογράμμισε ότι τη θλίβει το γεγονός ότι η νεότερη γενιά φαίνεται να έχει χάσει την αντίληψη του τι είναι στην πραγματικότητα όμορφο, δηλώνοντας ότι μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που γνωρίζει είναι άνω των 70 ετών.