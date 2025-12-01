Κατερίνα Καινούργιου: To νέο τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της από βραδινή τους έξοδο (pic)

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, διανύουν μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της κοινής τους ζωής, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Το βράδυ της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχώρισε εκείνη με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή από μια πρόσφατη βραδινή τους έξοδο.

Στην τρυφερή εικόνα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής φαίνεται να σκύβει και να δίνει ένα γλυκό φιλί στην παρουσιάστρια, ενώ εκείνη χαμογελά ακτινοβολώντας ευτυχία στο πλευρό του.

Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει μια περίοδο τόσο προσωπικής όσο και επαγγελματικής ακμής, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εγκυμοσύνης της, έχοντας δίπλα της τον σύντροφό της σε κάθε βήμα.