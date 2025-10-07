Καλομοίρα: «Νιώθω ευγνώμων και λέω ευχαριστώ στο Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου»

Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, έφτασαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, ταξιδεύοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζευγάρι, που διατηρεί σταθερά τη βάση του στην Αμερική, εντοπίστηκε από τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα και την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Καλομοίρα φαίνεται πως βρίσκεται στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους, καθώς επισκέπτεται συχνά τη χώρα. Η παρουσία της πάντα προκαλεί ενθουσιασμό, και η άφιξή της σηματοδοτεί νέες επαγγελματικές κινήσεις και στιγμές χαλάρωσης με αγαπημένα πρόσωπα.

«Ήρθαμε για δουλειές αλλά δεν θα κάτσουμε πολλές ημέρες. Έχω τα παιδιά και δεν μπορώ να φεύγω από το σπίτι. Χαίρομαι όμως γιατί γιορτάζουμε 15 χρόνια γάμου, οπότε είναι σαν μήνας του μέλιτος. Δεν πήρα στον σύζυγό μου κάποιο δώρο, εγώ είμαι το δώρο για εκείνον. Του μαγειρεύω, του καθαρίζω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος», δήλωσε αρχικά η Καλομοίρα.

«Ο Γιώργος υποχωρεί στους τσακωμούς μας. Εγώ κάνω 10 χρόνια. Νιώθω ευγνώμων και λέω πάντα ευχαριστώ στον Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου. Είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνουμε μία οικογένεια μαζί και υπάρχει σεβασμός κι αγάπη», εξομολογήθηκε η Καλομοίρα.

Nα θυμίσουμε ότι η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Μπούσαλης παντρεύτηκαν το 2010 στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά: τα δίδυμα αγόρια τους και μία κόρη.

