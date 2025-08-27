Καλομοίρα: Υποδέχεται το φθινόπωρο με ένα chic σοκολατί καστανό χρώμα στα μαλλιά της (pics)

Η Καλομοίρα είναι γνωστή για το φωτεινό της πνεύμα και τις στιλιστικές της επιλογές που πάντα κλέβουν τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή που σηματοδοτεί την έλευση του φθινοπώρου με τον πιο κομψό τρόπο.

Με μια ανάρτηση στα social media, η Καλομοίρα αποκάλυψε το νέο της look, το οποίο αφήνει πίσω τις καλοκαιρινές αποχρώσεις. Επισκέφθηκε το κομμωτήριο και επέλεξε ένα ζεστό σοκολατί καστανό, ένα χρώμα που ταιριάζει απόλυτα με την αλλαγή της εποχής.

Ποζάροντας χαμογελαστή, η Καλομοίρα έδειξε στους followers της την ανανεωμένη της εικόνα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το φθινοπωρινό μου σοκολατί καστανό γιατί και τα μαλλιά αξίζουν μια φθινοπωρινή ανανέωση».

Η κίνηση αυτή της τραγουδίστριας εμπνέει όσους σκέφτονται να κάνουν μια αλλαγή στην εμφάνισή τους, υπενθυμίζοντας πως το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να τολμήσουμε κάτι διαφορετικό και να ανανεωθούμε, ξεκινώντας από τα μαλλιά μας.

Δείτε την ανάρτηση της Καλομοίρας: