Κακοσαίος: «Ο Χάρης Βαρθακούρης έχει αδικηθεί»

Ο Γιώργος Κακοσαίος το βράδυ του Σαββάτου (13/12) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Αστερόσκονη”.

Στη σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής και επισήμανε πόσο αδικημένος είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε στην Ελλάδα. Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική», είπε ο Γιώργος Κακοσαίος.

Και συνέχισε: «Έχει αδικηθεί, είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Όταν λέω “ατυχία”, εννοώ για τη σύγκριση του κόσμου».