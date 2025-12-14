Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Κακοσαίος: «Ο Χάρης Βαρθακούρης έχει αδικηθεί»

«Είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής»

Κακοσαίος: «Ο Χάρης Βαρθακούρης έχει αδικηθεί»
Ο Γιώργος Κακοσαίος το βράδυ του Σαββάτου (13/12) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Αστερόσκονη”.

Στη σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής και επισήμανε πόσο αδικημένος είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.

«Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε στην Ελλάδα. Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική», είπε ο Γιώργος Κακοσαίος.

Και συνέχισε: «Έχει αδικηθεί, είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Όταν λέω “ατυχία”, εννοώ για τη σύγκριση του κόσμου».

