Κακοσαίος: «Ο Χάρης Βαρθακούρης έχει αδικηθεί»
«Είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής»
Ο Γιώργος Κακοσαίος το βράδυ του Σαββάτου (13/12) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Αστερόσκονη”.
Στη σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής και επισήμανε πόσο αδικημένος είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.
«Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε στην Ελλάδα. Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική», είπε ο Γιώργος Κακοσαίος.
Και συνέχισε: «Έχει αδικηθεί, είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Όταν λέω “ατυχία”, εννοώ για τη σύγκριση του κόσμου».
