Jo Dennys: Το queer μοντέλο διεγνώσθη με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα – «Είμαι το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στην Ελλάδα»

Το queer μοντέλο, Jo Dennys, αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι διεγνώσθη με TMVII. Πρόκειται για ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα το οποίο έκανε την εμφάνισή του πριν από έναν χρόνο στην Αμερική και αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στην Ελλάδα.

Όπως έγραψε και στην ανάρτησή του το μοντέλο, Jo Dennys, πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο μύκητα τον οποίο κατάφερε να εντοπίσει μετά από πληθώρα εξετάσεων και λάθος διαγνώσεων. Παράλληλα τόνισε ότι ευτυχώς το πρόλαβε σε αρχικό στάδιο και ακολουθεί πλέον την σωστή θεραπεία με αντιβίωση, ενώ τόνισε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε την υγείας μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

Χαρακτηριστικά το μοντέλο, Jo Dennys, έγραψε: “ Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τα άπειρα μηνύματά σας όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα είχα το αποτέλεσμα της καλλιέργειας και το μοριακού ελέγχου, επιτέλους ξέρουμε τι έχω και το αντιμετωπίζουμε ήδη με κατάλληλη αντιβίωση και σε λίγες μέρες θα είμαι όπως πριν, θα έχω πλήρως θεραπευτεί, θα μπορώ να επιστρέψω και θα είμαστε μαζί”.

Πρόκειται για μια λοίμωξη όπου δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα στην Ελλάδα ποτέ μέχρι σήμερα, είμαι το πρώτο κρούσμα (εξού και κανένας γιατρός δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχω και είχα απανωτές λάθος διαγνώσεις. Λέγεται TMVII και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική το 2024. (καταλαβαίνετε πόσο νέα είναι). Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο μύκητα. Ευτυχώς εμφάνισα συμπτώματα και δεν πρόλαβε να μου κάνει εσωτερικά ζημιά. Υγεία σε όλους μας και προσοχή”, έγραψε κλείνοντας ο Jo Dennys.