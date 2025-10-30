Ήβη Αδάμου – Μιχάλης Κουινέλης: Βραδινή έξοδος για το ερωτευμένο ζευγάρι στην Πέγκυ Ζήνα (pics)

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης έκαναν μία σπάνια κοινή βραδινή εμφάνιση στην Αθήνα, διασκεδάζοντας στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Πέγκυ Ζήνα. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, τράβηξε τα βλέμματα με την παρουσία του.

Αναλυτικότερα, η βραδιά επεφύλασσε μία μουσική έκπληξη, καθώς σε μια αυθόρμητη κίνηση, η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν ένα ντουέτο, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Μετά το τέλος του προγράμματος, το ζευγάρι επισκέφθηκε την Πέγκυ Ζήνα στο καμαρίνι της, όπου πόζαραν όλοι μαζί χαμογελαστοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη μαζί με την κόρη τους, Ανατολή. Η απόφαση αυτή ελήφθη, όπως έχουν αποκαλύψει σε παλαιότερες συνεντεύξεις, με σκοπό να μεγαλώσει το παιδί τους σε ένα πιο ήρεμο και ισορροπημένο περιβάλλον, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πρωτεύουσας.

Η οικογένεια, ωστόσο, βρίσκεται συχνά στην Αθήνα λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων των δύο καλλιτεχνών, συνδυάζοντας έτσι την οικογενειακή ηρεμία με την ενεργό τους παρουσία στη μουσική σκηνή.