Ιωάννα Τούνη: Ξανά στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn – «Δεν έχω καταφέρει να δικαιωθώ»

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε εκ νέου η Ιωάννα Τούνη για τη συνέχιση της δικαστικής μάχης που δίνει εδώ και χρόνια σχετικά με την υπόθεση του revenge porn βίντεο. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, εμφανίστηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί, έτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα για τη δικαίωσή της, ο οποίος κρατάει σχεδόν μία δεκαετία.

Αναλυτικότερα, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από σχετικό αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της Τούνη, κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου, που έγινε αποδεκτό από την έδρα, προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα της παθούσας.

Κατά την άφιξή της, η Ιωάννα Τούνη έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, εκφράζοντας την προσμονή και την ψυχική της ανάγκη για την έκβαση της δίκης.

«Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα», τόνισε η επιχειρηματίας.

Η ίδια αναφέρθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπου ήταν η πρώτη και μοναδική μάρτυρας που κατέθεσε, ενώ εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το αν, μετά από τόσα χρόνια, εξακολουθεί να τίθεται ερωτηματικό για το αν είναι «ο θύτης ή το θύμα».

«Αν εγώ που έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, και βρέθηκε αναρτημένο παντού, δεν έχω καταφέρει να δικαιωθώ… Μία κοπέλα η οποία μένει στην επαρχία, είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, τι ελπίδα μπορεί να έχει;», διερωτήθηκε η Ιωάννα Τούνη.

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση του revenge porn βίντεο, αν και η διαρροή του χρονολογείται γύρω στο 2017, ήρθε στο φως της δικαιοσύνης το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών.

Η κατηγορία αφορούσε τη διαρροή του βίντεο με προσωπικές της στιγμές, το οποίο κυκλοφόρησε ανεξέλεγκτα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες και έντυπα, προκαλώντας τεράστια ηθική ζημία.

Η Ιωάννα Τούνη ήταν από τις πρώτες διάσημες προσωπικότητες στην Ελλάδα που μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα του εκδικητικού πορνό, χρησιμοποιώντας τα social media της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να τονίσει τις καταστροφικές συνέπειες του φαινομένου.