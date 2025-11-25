Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Εννοείται ότι θα στήριζα την Ιωάννα, είναι η μητέρα του παιδιού μου»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα εγκαίνια του νέου του επιχειρηματικού εγχειρήματος. Το μοντέλο και παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά για τα νέα του επαγγελματικά βήματα, την τηλεοπτική του πορεία, αλλά και για την ισχυρή στήριξη που παρείχε στην πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, στην υπόθεση του βίντεο revenge porn.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι ήδη γνωστός για την πορεία του στον χώρο του μόντελινγκ και της τηλεόρασης, εγκαινίασε το νέο του κατάστημα, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στην επιχειρηματική του δραστηριότητα.

«Δεν το συζητάω, είναι η μητέρα του παιδιού μου και όχι μόνο για αυτό. Από την αρχή, ήμουνα πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που έκανε η Ιωάννα είναι αξιοθαύμαστο και γενικότερα οποιαδήποτε κοπέλα περνάει μια δύσκολη τέτοια φάση στη ζωή της και μπορεί να βγει να το επικοινωνήσει και να το πει, να το κάνει», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Να υπάρξει δικαίωση, να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά -που δεν θέλω να το πω περιστατικό- αλλά ούτε θέλω εγώ να γίνω ένα δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω το βήμα να μιλήσω για κάποιους ανθρώπους. Από ‘κει και πέρα όμως όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, καλό θα είναι να υπάρχει και ανάλογη τιμωρία».

«Πώς να είναι καλά ένας άνθρωπος που ενδεχομένως έχει χάσει τη μητέρα του, έχει χάσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι δύσκολο για τον εκάστοτε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της να λογοκρίνεται γιατί κάνει παρέα με αυτόν τον άνθρωπο που υποτίθεται η ζωή του είναι κάπως. Οπότε όλο αυτό δεν είναι εύκολο», κατέληξε το μοντέλο.

