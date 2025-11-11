Ιωάννα Τούνη: «Οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα» λέει ο δικηγόρος της

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης διεξήχθη το πρωί της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου 2025, η πολυαναμενόμενη εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn βίντεο, με κεντρικό πρόσωπο την Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer βρέθηκε στο δικαστήριο, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, καθώς και τις στενές της φίλες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δύο άνδρες τους οποίους έχει καταγγείλει για τη διαρροή και δημοσίευση προσωπικού υλικού.

Η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (10/11) με ένταση και μεγάλο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ. Η Ιωάννα Τούνη κατέθεσε για το ψυχολογικό και επαγγελματικό πλήγμα που υπέστη από τη διαρροή του βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

Η δίκη, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε εντός της ημέρας, καθώς αργά το μεσημέρι της 10ης Νοεμβρίου, το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας. Η εκδίκαση θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Το πρωί της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και έκανε εκτενή αναφορά στα όσα διαδραματίστηκαν στο δικαστήριο.

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μην αναχθεί σε show. Οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Το λυπηρό είναι ότι εμφανίζονται ως θύματα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό; Λένε τέτοιους ισχυρισμούς, τους ακούνε οι κυρίες Εφέτες και η κυρία Εισαγγελέας, τους ακούμε εμείς και προσωπικά λέω μέσα μου, Θεέ μου, έχουν συνειδητοποιήσει τι έκαναν;

Οι κατηγορούμενοι είναι δυο, ο λήπτης και ο άνδρας που συμμετέχει στη συγκεκριμένη παράνομη βιντεογράφηση. Η κυρία Τούνη δε θέλει χρήματα. Γι’ αυτό και δεν έχει κάνει αγωγή.

Θα μπορούσε να κάνει αγωγή για δικοπραξία και να ζητάει χρήματα για ηθική βλάβη. Το μόνο που θέλει είναι την καταδίκη τους, για να πάει ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες γυναίκες και στους υπόλοιπους που μπορεί να έχουν τέτοιες διαθέσεις», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

