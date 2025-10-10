Ιωάννα Τούνη: Μιλάει πρώτη φορά για τη νέα σχέση της – «Τον θέλω, είμαι ερωτευμένη και περνάω τέλεια»

Η Ιωάννα Τούνη δεν συνηθίζει να αφήνει πολλά περιθώρια για εικασίες γύρω από την προσωπική της ζωή και αυτή τη φορά, μετά από τα πρώτα κοινά πλάνα με τον νέο της σύντροφο, αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσα από ένα βίντεο στο TikTok.

Η γνωστή Influencer, η οποία διατηρεί μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσίες στα ελληνικά social media, «αναγκάστηκε» ουσιαστικά να επισημοποιήσει τη νέα της σχέση μετά τη διαρροή φωτογραφιών και βίντεο από την κοινή τους εμφάνιση στη Μύκονο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον άντρα που βρίσκεται στο πλευρό της, τον επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Όλα όσα είπε η Ιωάννα Τούνη

«Πάμε να μιλήσουμε για κάτι, για το οποίο δεν θα ήθελα καθόλου να μιλήσω, αλλά δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται υποχρεούμαι. Αλλά επειδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι και έχει γίνει μεγάλος ντόρος τις τελευταίες ημέρες… Δεν μου αρέσει να μιλάνε άλλοι για μένα και εγώ να σιωπώ, πάμε να μιλήσουμε και για αυτό!

Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια.

Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω «διάσημη και πλούσια». Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ, περνάμε πολύ όμορφα και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου απλά και μόνο επειδή είμαι η Ιωάννα και όχι η J.Touni.

Ξέρει εμένα σαν Ιωάννα… Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και που εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι τον έχω βάλει στη ζωή μου. Φυσικά δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό.

Δεν κάναμε καμία εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο Φεστιβάλ Καννών που είναι τοποθετημένες όλες οι κάμερες. Τέλος πάντων, από το καλοκαίρι υπήρχαν τα δημοσιεύματα για τη σχέση μου αυτή, πράγμα που δεν ήθελα και ποτέ δεν επιδίωξα. Δεν κάναμε καμία «κοινή» εμφάνιση, όπως μου χρεώνουν.

Προσπάθησα να το κρατήσω για μένα και δεν ανέβασα τίποτα, ούτε από το κοινό μας ταξίδι στην Αμερική, Ίμπιζα, Αντίπαρο και οπουδήποτε αλλού πήγαμε. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι δεν με αφήνουν να ζήσω απλά και όμορφα τη ζωή μου, λες και τους το χρωστάω», αναφέρει η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: