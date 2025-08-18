Ιωάννα Τούνη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της, Πάρη και έκοψαν τούρτα – Δείτε το βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, και η επανένωσή της με τον γιο της, Πάρη, ήταν γεμάτη χαρά. Η γνωστή influencer, η οποία πέρασε τις προηγούμενες ημέρες – συμπεριλαμβανομένης της ημέρας των γενεθλίων της – μακριά από τον μικρό, βρέθηκε ξανά στην αγκαλιά του και αποφάσισε να γιορτάσουν μαζί.

Η Ιωάννα Τούνη είχε υποσχεθεί στον Πάρη ότι μόλις βρεθούν, θα σβήσουν μαζί μια τούρτα για τα γενέθλιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ιωάννα Τούνη: Απάντησε ξανά για τα γενέθλια στην Ίμπιζα χωρίς τον γιο της – «Μην ρίχνετε χολή»

Κρατώντας την υπόσχεσή της, αγόρασε μια τούρτα, και η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Ο μικρός Πάρης της τραγούδησε το «Happy Birthday» στα αγγλικά, και στη συνέχεια έσβησαν μαζί τα κεράκια.

Η κίνηση αυτή της Ιωάννας Τούνη έρχεται να επιβεβαιώσει την αφοσίωσή της στον γιο της. Η ίδια, αφού δέχτηκε αρκετές κριτικές για το ταξίδι της στην Ίμπιζα χωρίς το παιδί της, έδειξε για άλλη μια φορά ότι η αγάπη της για τον Πάρη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της.

Η στιγμή που η μητέρα και ο γιος γιόρτασαν μαζί, αποτελεί ένα τρυφερό στιγμιότυπο που αποτυπώνει την αγάπη και το δέσιμο που έχουν.

Δείτε το βίντεο: