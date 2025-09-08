Ιωάννα Παππά: Ο λόγος που δεν απέκτησε δεύτερο παιδί – «Ο γιος μου ζητάει ένα αδελφάκι»

Μία άκρως προσωπική εξομολόγηση έκανε η Ιωάννα Παππά, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και αποκάλυψε τον λόγο που έχει αποφασίσει να μην αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί.

Μιλώντας για τον γιο της, η Ιωάννα Παππά παραδέχτηκε πως η μητρότητα την έχει ολοκληρώσει, αλλά η απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού είναι κάτι που την προβληματίζει έντονα.

Όλα όσα είπε η Ιωάννα Παππά

«Σκέφτηκα κάποια στιγμή να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί πλέον στην εποχή μας πρέπει να έχεις βοήθεια, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς πρέπει να είσαι σπίτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει σπίτι», είπε αρχικά η Ιωάννα Παππά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Απέκλεισα το γεγονός της δεύτερης εγκυμοσύνης. Το παιδί βέβαια ζητάει αδελφάκι. Στο σπίτι μου μέχρι στιγμής, μπαίνουν άτομα τα οποία γνωρίζω. Για πολύ λίγο διάστημα είχαμε μία γυναίκα που με βοηθούσε την οποία και γνώριζα. Έχει τύχει και μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».

Να θυμίσουμε ότι η Ιωάννα Παππά και ο Κωνσταντίνος Πάντος έχουν «αρκετά χρόνια κοινής πορείας», όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξη της η ίδια. Δεν έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί τώρα, μετά την απόκτηση του γιου τους.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: