Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Συνεχίζω τις θεραπείες μου στο Λονδίνο – Δεν υπάρχει καμία στήριξη από το κράτος»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε για την πορεία της αποκατάστασης και τα σχέδιά της για το μέλλον, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, το πρωί της Πέμπτης (26.03).

Η ίδια τόνισε ότι προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τη σχέση της με τον εαυτό της και τους γύρω της, ενώ αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω σε προσωπικά της σχέδια, όπως το βιβλίο της, το οποίο πλησιάζει στην ολοκλήρωση.

Όσον αφορά την υγεία της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου σημείωσε ότι συνεχίζει τις θεραπείες και τις επεμβάσεις στο εξωτερικό, κυρίως στο Λονδίνο, όπου οι ειδικοί διαθέτουν την εμπειρία που χρειάζεται για το δικό της πρόβλημα. «Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσα να βρω κάποιον στην Ελλάδα με ανάλογη εμπειρία», εξήγησε.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε την απουσία κρατικής στήριξης, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος της θεραπείας της. «Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα είναι εφικτό και στο μέλλον», πρόσθεσε.