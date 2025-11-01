Ιωάννα Μπέλλα: «Τα Μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου, δεν επιδιώκω δημοσιότητα»

Η Ιωάννα Μπέλλα έκανε μία οργισμένη ανάρτηση στα social media και τα έβαλε με όσους γράφουν για τις αλλαγές που έχει κάνει τελευταία στην εμφάνιση της.

Το μοντέλο δημοσίευσε το βράδυ του Σαββάτου ένα μήνυμα στο Instagram για να υπογραμμίσει ότι δεν επιθυμεί κανένα είδος δημοσιότητας. Όπως πρόσθεσε η Ιωάννα Μπέλλα δεν ανήκει στον χώρο της showbiz.

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα Μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δεν ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα.

Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δεν με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου. Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα”, αν “έβαλα” ή “έβγαλα” κάτι, είναι bullying.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του – με όποιον τρόπο θέλει. Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα. Κι αυτό είναι επιλογή μου. Σεβαστείτε το», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Μπέλλα.