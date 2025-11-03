Ιωάννα Μαλέσκου: «Πολλές φορές στεναχωριέμαι για τα νούμερα τηλεθέασης, όλοι έχουμε παντρευτεί τα μονοψήφια»

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε το πρωί της Δευτέρας (03.11) η Ιωάννα Μαλέσκου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», αλλά και στα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή.

«Η ομάδα μας πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Πάντα παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά πολλές φορές στεναχωριέμαι. Όλοι κάπως έχουμε “παντρευτεί” τα μονοψήφια», σημείωσε αρχικά η παρουσιάστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντα οι αλλαγές και οι προσθήκες σε μία εκπομπή που πλάθεται και αλλάζει είναι για μένα δείκτες ότι το πονάς, προσπαθείς και συνεχίζεις. Δεν ήρθα σαββατοκύριακο για να κάνω ντόλτσε βίτα», συμπλήρωσε.

«Δεν απαντάω για τα προσωπικά μου και δεν έχω κάτι να πω, απλά προσπερνάω τη συζήτηση. Κουράστηκα να μιλάω για τα προσωπικά μου», ανέφερε για την προσωπική της ζωή.