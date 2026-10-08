Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: “Πίστευα πως μέχρι τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα”

Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” καθώς έδωσε το παρών σε πρόσφατη κοσμική εκδήλωση. Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην απώλεια της αγαπημένης της φίλης, Γωγώς Μαστροκώστα.

“Επαγγελματικά προς στιγμήν δεν κάνω τίποτα. Κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πλέον γι’ αυτό τον λόγο έχω βρει χρόνο αρκετό και κάνω πράγματα για μένα. Γι’ αυτό δεν έχει προκύψει επαγγελματικά κάτι. Μακάρι βέβαια να προκύψει”, είπε αρχικά η Ιωάννα Λίλη.

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Όσον αφορά μία ενδεχόμενη τηλεοπτική επιστροφή της, η Ιωάννα Λίλη απάντησε: “Θα το ήθελα, αλλά δεν έχει συζητηθεί κάτι. Αν υπάρξει κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο και υπάρχουν προδιαγραφές που μπορώ να υποστηρίξω, ναι, γιατί όχι;”. Ενώ κλείνοντας, μιλώντας με συγκίνηση για την καλή της φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, είπε: “Η Γωγώ ήταν ένα λαμπερό πρόσωπο και ήταν φίλη μου. Πολύ λυπηρό και πολύ στενάχωρο. Και όντως πίστευα ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα”.