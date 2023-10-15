Ιωάννα Λίλη: Αυτή είναι η μητέρα και η αδελφή της (pic)

Η Ιωάννα Λίλη είναι μια δυναμική γυναίκα που διατηρεί ζεστή τη σχέση της με την οικογένειά της και ιδιαίτερα με την μητέρα και τις δυο αδελφές της. Παράλληλα, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη έχουν δημιουργήσει και την δική τους, υπέροχη οικογένεια και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Την Ιωάννα Λίλη την απολαμβάνουμε τελευταία στο νέο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ “I’m a Celebrity… Get me Out of Here” και μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι είναι μια από τις Ελληνίδες που απολαμβάνουμε ιδιαίτερα να παρακολουθούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Είναι άλλωστε ένα από τα μοντέλα της χώρας μας που έχουν αφήσει εποχή.

Η ίδια ανεβάσει πριν καιρό μια πολύ όμορφη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντάς μας την μεγάλη της αδελφή, Δάφνη, καθώς και την αγαπημένη της μητέρα, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία. Να σημειωθεί πως η Ιωάννα Λίλη έχει και μια δεύτερη αδελφή, την Ολυμπία, η οποία δεν φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Δείτε, λοιπόν, παρακάτω την φωτογραφία που είχε ανεβάσει από τη Θεσσαλονική και πείτε μας: Δεν μοιάζει πολύ και με την μητέρα της, αλλά και την αδελφή της, Δάφνη;

Να σημειωθεί πως στη φωτογραφία διακρίνεται και ο γιος της, Ιωάννης, ο οποίος ήρθε στη ζωή το 2010, τέσσερα χρόνια δηλαδή μετά την αδελφή του, η οποία ήταν και το πρώτο παιδί του ταιριαστού ζευγαριού.

